Мухова вышла в четвертьфинал US Open третий год подряд

Она победила в четвертом круге 28-ю ракетку мира Марту Костюк — 6:3, 6:7 (0), 6:3.

Источник: Спортс"

Чешка третий год подряд четвертьфинал US Open. Вообще она седьмой раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». Ее баланс на этой стадии — 4:2.

Дальше Мухова сыграет с двукратной чемпионкой турнира Наоми Осакой.