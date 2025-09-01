Мухова вышла в четвертьфинал US Open третий год подряд

Чешка третий год подряд четвертьфинал US Open. Вообще она седьмой раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». Ее баланс на этой стадии — 4:2.
Дальше Мухова сыграет с двукратной чемпионкой турнира Наоми Осакой.
Она победила в четвертом круге 28-ю ракетку мира Марту Костюк — 6:3, 6:7 (0), 6:3.
Чешка третий год подряд четвертьфинал US Open. Вообще она седьмой раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». Ее баланс на этой стадии — 4:2.
Дальше Мухова сыграет с двукратной чемпионкой турнира Наоми Осакой.