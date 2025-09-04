Анисимова вышла в полуфинал US Open

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла представительницу Польши Игу Швёнтек в матче четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису, проходящего на хардовых кортах Нью-Йорка.
Встреча второй ракетки мира Швёнтек и Анисимовой (9) завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу американки. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.
Анисимова впервые в карьере вышла в полуфинал US Open. За выход в финал заключительного в сезоне турнира Большого шлема американка поспорит с победительницей встречи между чешкой Каролиной Муховой (11-я сеяная) и японкой Наоми Осакой (23).