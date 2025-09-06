Алькарас — в финале US Open! Он впервые прошёл Джоковича на харде, не отдав сербу ни сета

В Нью-Йорке ему предстояло встретиться с Алькарасом, в противостоянии с которым серб лидировал 5−3 (3−0 — на харде) по личным встречам. Новак был сильнее в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023, в финале «Мастерса» в Цинциннати и в полуфинале Итогового чемпионата ATP того же года, а прошлым летом выиграл у испанца свой главный матч сезона — финал Олимпиады в Париже, взяв последнюю отсутствовавшую у него значимую награду в теннисе. Также Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025. Карлос же одолел его в полуфинале мадридского «Мастерса» в 2022-м и в двух подряд финалах Уимблдона — 2023 и 2024 годов.