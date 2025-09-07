Соболенко защитила титул на US Open! Теперь она четырёхкратная чемпионка ТБШ

В пятом гейме Анисимова сделала второй брейк подряд, но закрепить успех не смогла. Форхенд у неё работал далеко не так здорово, как бэкхенд, и Соболенко добилась брейка под ноль — 3:3. И после этого геймы брала уже только Арина. В восьмом гейме белоруска сделала третий свой брейк, после того как американка допустила две двойные ошибки, а на брейк-пойнте едва ли не впервые в матче её подвёл бэкхенд. После этого Соболенко, подавая на сет при 5:3, не оставила Анисимовой шансов — 6:3 за 39 минут. Во второй половине партии Арина взяла четыре гейма подряд, а Аманда на этом отрезке выиграла всего четыре очка. Виннеров у неё было больше (13 против трёх у Соболенко), однако и невынужденных ошибок накопилось очень много (15 против четырёх).