Арина Соболенко ответила, сколько шампанского выпила после победы на US Open — 2025

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своём состоянии до и после финала US Open — 2025.

Источник: Getty Images

В матче за титул она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Сколько шампанского я выпила? Ну вообще-то немного. Я не знаю. Давайте выпьем за это, ребята. Я не могу сейчас говорить серьёзно. Перед матчем я знала, что ожидать. Она агрессивный игрок. На Уимблдоне я сомневалась в своих решениях. И совершила много ошибок. Сегодня понимала, что игра будет очень быстрой, очень агрессивной. Я старалась навязать ей давление и скорость в ответ и посмотреть, как она справится с этим», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема».

