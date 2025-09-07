Ричмонд
«Это сильно расстроило». Аманда Анисимова — о влиянии освещения на подачу в финале US Open

Американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, что испытывала трудности с подачей по ходу финала US Open — 2025 с белоруской Ариной Соболенко из-за яркого света.

Источник: Getty Images

Анисимова уступила со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

— Казалось, что вы чем-то расстроены во время подач, когда вы подбрасывали мяч… Это было из-за крыши или освещения? Что именно мешало?

— Я никогда не играла на этом корте днём с закрытой крышей. А там всё было белое, и я просто не видела мяча. От разминки и на протяжении всего матча я чувствовала: это станет для меня проблемой. Я не знала, как приспособиться, потому что реально не видела мяч во время подачи.

Это стало для меня огромным шоком, ведь я понимала: если не смогу держать подачу, то будет очень сложно оставаться в матче. Теперь я знаю об этом и смогу учесть на других турнирах, если снова случится такая ситуация. Но это меня сильно расстроило. Я совсем не ожидала этого, и поэтому сегодня мне было очень сложно подавать, — сказала Анисимова на пресс-конференции.

