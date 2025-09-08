Ричмонд
Рэпер Дрейк проиграл $ 300 тыс., поставив на победу Янника Синнера на US Open — 2025

Рэпер Дрейк проиграл ставку на сумму $ 300 тыс., которую сделал на победу четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на Открытом чемпионате США — 2025.

Источник: Getty Images

Синнер проиграл в финале US Open — 2025 испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6. 22-летний Алькарас стал шестикратным чемпионом мэйджоров и сместил итальянца с первой строчки мирового рейтинга.

Коэффициент на победу Синнера на турнире составлял 1,69 после завершения матчей четвёртого круга. 24-летний итальянец не смог защитить титул, который выиграл в прошлом году в финале у американца Тейлора Фрица.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше