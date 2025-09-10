Ричмонд
«Шикарная»: Анастасия Потапова поразила красотой на солнечных фото из Испании

После поражения от Мирры Андреевой во втором круге Открытого чемпионата США российская теннисистка Анастасия Потапова решила не поддаваться грусти.

10

Вместо этого она подарила себе заслуженный отдых, окунувшись в магию Нью-Йорка на несколько незабываемых дней. А затем отправилась в крупнейший город острова Мальорка — Пальму.

«Дни, полные любви», — нежно написала спортсменка в своих социальных сетях, поделившись фотографией, на которой она стоит в коротком платье тёплого коричневого оттенка на просторной террасе с потрясающим видом на холмы.

Очарованные поклонники не смогли сдержать восторга: «Шикарная», «Ты действительно красивая, Анна», «Самая красивая леди в этом мире».

