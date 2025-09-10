«Шикарная»: Анастасия Потапова поразила красотой на солнечных фото из Испании

10
Вместо этого она подарила себе заслуженный отдых, окунувшись в магию Нью-Йорка на несколько незабываемых дней. А затем отправилась в крупнейший город острова Мальорка — Пальму.
«Дни, полные любви», — нежно написала спортсменка в своих социальных сетях, поделившись фотографией, на которой она стоит в коротком платье тёплого коричневого оттенка на просторной террасе с потрясающим видом на холмы.
Очарованные поклонники не смогли сдержать восторга: «Шикарная», «Ты действительно красивая, Анна», «Самая красивая леди в этом мире».