Путь Соболенко — пример самой успешной теннисной модели в WTA. Это раскрыл финал US Open

«Психологическое здоровье очень важно, я работала с психологом четыре-пять лет, и поначалу она мне сильно помогла понять, что всё возможно, когда ты много работаешь и посвящаешь жизнь своей мечте. Она сильно мне помогла, но в какой-то момент я поняла, что слишком сильно полагаюсь на неё, на то, что она должна меня “исправить”, дать мне ответы. То есть я на самом деле не принимала ответственность за свои действия и продолжала делать одни и те же ошибки. Расстраивалась, что это не помогает. Так что в какой-то момент решила, что надо принять ответственность и самой разобраться в себе, чтобы лучше себя понимать. Думаю, всё получилось очень хорошо, это был правильный ход», — открыто рассказала белоруска.