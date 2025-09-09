Синнера признали почетным гражданином Турина

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер получил звание почетного гражданина Турина, сообщил мэр города Стефано Ло Руссо.
В воскресенье Синнер проиграл Карлосу Алькарасу (2:6, 6:3, 1:6, 4:6) в финале Открытого чемпионата США, а также уступил испанцу звание первой ракетки мира.
«Городской совет одобрил предложение о присвоении звания почетного гражданина Яннику Синнеру. Это признание отмечает глубокую связь Янника с нашим городом, который в последние годы был удостоен чести быть свидетелем его достижений на итоговом турнире АТР, став идеальным местом для тенниса мирового класса», — написал мэр на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). «Я верю, что величие Синнера заключается не только в том, что он выдающийся чемпион: он является примером самых истинных спортивных ценностей — преданности делу, самопожертвования, уважения, а также стал источником вдохновения для молодежи, прославив своими победами и талантом Турин на весь мир. Янник, Турин гордится тобой и с нетерпением ждет возможности отметить тебя как почетного гражданина!» — добавил Ло Руссо.
Синнеру 24 года, он является второй ракеткой мира и победителем 20 турниров, включая четыре турнира Большого шлема. Итальянец дважды выигрывал Australian Open и по разу — Уимблдон и US Open.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.