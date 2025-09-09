«Городской совет одобрил предложение о присвоении звания почетного гражданина Яннику Синнеру. Это признание отмечает глубокую связь Янника с нашим городом, который в последние годы был удостоен чести быть свидетелем его достижений на итоговом турнире АТР, став идеальным местом для тенниса мирового класса», — написал мэр на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). «Я верю, что величие Синнера заключается не только в том, что он выдающийся чемпион: он является примером самых истинных спортивных ценностей — преданности делу, самопожертвования, уважения, а также стал источником вдохновения для молодежи, прославив своими победами и талантом Турин на весь мир. Янник, Турин гордится тобой и с нетерпением ждет возможности отметить тебя как почетного гражданина!» — добавил Ло Руссо.