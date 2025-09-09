Да Силва стала первой теннисисткой 2010 года рождения, выигравшей матч WTA

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бразильская теннисистка Науани Витория Леме Да Силва стала первой спортсменкой, родившейся в 2010 году, которой удалось выиграть матч в основном розыгрыше турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).
В понедельник в первом круге турнира WTA 250 в Сан-Паулу 15-летняя теннисистка, получившая специальное приглашение (wild-card), обыграла соотечественницу Каролину Алвис в трех сетах со счетом 6:7 (0:7), 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.
Леме Да Силва дебютировала в рейтинге WTA в сентябре 2024 года, став первой теннисисткой 2010 года рождения, включенной в него. На текущий момент она занимает 1206-ю позицию. После этой победы бразильянка поднимется в топ-1000 мирового рейтинга.