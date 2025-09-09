Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Да Силва стала первой теннисисткой 2010 года рождения, выигравшей матч WTA

Да Силва стала первой победившей на уровне WTA теннисисткой 2010 года рождения.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бразильская теннисистка Науани Витория Леме Да Силва стала первой спортсменкой, родившейся в 2010 году, которой удалось выиграть матч в основном розыгрыше турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В понедельник в первом круге турнира WTA 250 в Сан-Паулу 15-летняя теннисистка, получившая специальное приглашение (wild-card), обыграла соотечественницу Каролину Алвис в трех сетах со счетом 6:7 (0:7), 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.

Леме Да Силва дебютировала в рейтинге WTA в сентябре 2024 года, став первой теннисисткой 2010 года рождения, включенной в него. На текущий момент она занимает 1206-ю позицию. После этой победы бразильянка поднимется в топ-1000 мирового рейтинга.