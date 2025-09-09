Да Силва стала первой теннисисткой 2010 года рождения, выигравшей матч WTA

Леме Да Силва дебютировала в рейтинге WTA в сентябре 2024 года, став первой теннисисткой 2010 года рождения, включенной в него. На текущий момент она занимает 1206-ю позицию. После этой победы бразильянка поднимется в топ-1000 мирового рейтинга.