Калинская рассказала, почему ей бывает тяжело строить отношения с теннисистами

— Я знаю пару ребят, моя подруга тоже встречалась с теннисистом. Они своеобразные (смеётся). Они немного депрессивные для меня. Очень зациклены на результатах. Девочки тоже, но я не замечала, что девочки будут… Мне кажется, девочки позитивнее. Если у ребят не получится выиграть матч или они не достигнут своей цели, то для них это всё, нету жизни другой. У девочек я вижу, что более широкие взгляды. Если теннисист в топ-10, то у него очень тяжёлое расписание и тяжело выстраивать личную жизнь и иметь какой-то баланс.