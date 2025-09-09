Анна Калинская рассказала, какие качества ценит в мужчинах

Для спортсменки важно, чтобы представитель противоположного пола был мудрее.
— Какие качества ты ценишь в мужчинах?
— Честность, щедрость, доброту и мудрость. Чтобы мудрее девушки был, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.
На завершившемся 6 сентября Открытом чемпионате США — 2025 Анна Калинская дошла до третьего круга, уступив на этой стадии турнира польке Иге Швёнтек (6:7 (2:7), 4:6). Чемпионкой турнира стала первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.
