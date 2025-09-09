Ричмонд
Анна Калинская рассказала, какие качества ценит в мужчинах

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, какие качества являются важными для неё в мужчинах.

Источник: Getty Images

Для спортсменки важно, чтобы представитель противоположного пола был мудрее.

— Какие качества ты ценишь в мужчинах?

— Честность, щедрость, доброту и мудрость. Чтобы мудрее девушки был, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

На завершившемся 6 сентября Открытом чемпионате США — 2025 Анна Калинская дошла до третьего круга, уступив на этой стадии турнира польке Иге Швёнтек (6:7 (2:7), 4:6). Чемпионкой турнира стала первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.

