«Любит спорт». Калинская поделилась информацией о своём парне

Ранее спортсменка появлялась с его собакой Беллой на турнирах WTA.
— Правда, что Белла — это собака твоего парня?
— Да.
— Расскажешь, кто этот счастливчик?
— Не хотелось бы особо.
— Или хотя бы, чем он занимается? Спортсмен?
— Нет, он не спортсмен. Раньше занимался спортом, но не профессионально. Любит спорт. Я думаю, я не смогла бы быть с человеком, у которого ноль интереса к моей профессии, но он занимается финансами, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.
На завершившемся 6 сентября Открытом чемпионате США — 2025 Анна Калинская дошла до третьего круга, уступив на этой стадии турнира польке Иге Швёнтек (6:7 (2:7), 4:6).