Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не волнуйся»: Руне ответил Калинской на отказ от приглашения на свидание

Руне заявил, что Калинская неправильно восприняла его комментарии в соцсетях.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Датский теннисист Хольгер Руне сообщил, что россиянка Анна Калинская, возможно, из-за культурных различий восприняла его комментарии к ее сториз в социальных сетях в качестве приглашения на свидание.

Ранее Калинская в интервью на YouTube-канале First&Red рассказала, что Руне около десяти раз приглашал ее на свидание, пока не сдался, так как она не отвечала на сообщения. Также россиянка добавила, что датчанин «слишком большого мнения о себе» и «всем пишет» подобное.

«Ха-ха-ха. Возможно, у нас имеются культурные различия, из-за которых Анна воспринимает комментарий к сториз в качестве приглашения на свидание. Если я хочу пойти на свидания, я приглашаю. Не волнуйся», — написал Руне в соцсети X.

Ранее о попытках Руне познакомиться уже рассказывала другая российская теннисистка — Вероника Кудерметова. По ее словам, она написала датчанину, что находится в замужестве, после чего Руне перестал с ней здороваться во время мероприятий. В сентябре сам Руне заявлял, что пользуется приложением для знакомств, однако последующие свидания складываются для него непросто.

Калинской 26 лет. Она располагается на 32-й строчке рейтинга лучших теннисисток мира. По данным СМИ, ранее россиянка состояла в отношениях с бывшей первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Руне 22 года, он занимает 11-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету пять титулов в одиночном разряде.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше