«Не волнуйся»: Руне ответил Калинской на отказ от приглашения на свидание

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Датский теннисист Хольгер Руне сообщил, что россиянка Анна Калинская, возможно, из-за культурных различий восприняла его комментарии к ее сториз в социальных сетях в качестве приглашения на свидание.
Ранее Калинская в интервью на YouTube-канале First&Red рассказала, что Руне около десяти раз приглашал ее на свидание, пока не сдался, так как она не отвечала на сообщения. Также россиянка добавила, что датчанин «слишком большого мнения о себе» и «всем пишет» подобное.
«Ха-ха-ха. Возможно, у нас имеются культурные различия, из-за которых Анна воспринимает комментарий к сториз в качестве приглашения на свидание. Если я хочу пойти на свидания, я приглашаю. Не волнуйся», — написал Руне в соцсети X.
Ранее о попытках Руне познакомиться уже рассказывала другая российская теннисистка — Вероника Кудерметова. По ее словам, она написала датчанину, что находится в замужестве, после чего Руне перестал с ней здороваться во время мероприятий. В сентябре сам Руне заявлял, что пользуется приложением для знакомств, однако последующие свидания складываются для него непросто.
Калинской 26 лет. Она располагается на 32-й строчке рейтинга лучших теннисисток мира. По данным СМИ, ранее россиянка состояла в отношениях с бывшей первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Руне 22 года, он занимает 11-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету пять титулов в одиночном разряде.