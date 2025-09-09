«Не волнуйся»: Руне ответил Калинской на отказ от приглашения на свидание

Ранее о попытках Руне познакомиться уже рассказывала другая российская теннисистка — Вероника Кудерметова. По ее словам, она написала датчанину, что находится в замужестве, после чего Руне перестал с ней здороваться во время мероприятий. В сентябре сам Руне заявлял, что пользуется приложением для знакомств, однако последующие свидания складываются для него непросто.