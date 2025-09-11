«Меня это начинало раздражать». Соболенко — об опыте работы с психологом

"Я работала со спортивным психологом четыре или пять лет. Мы занимались медитацией, делали многое в начале моей карьеры, но потом я поняла, что слишком сильно начинаю на неё полагаться. Я ожидала, что она будет решать мои проблемы, управлять моими эмоциями, и при этом я снова и снова повторяла одни и те же ошибки.