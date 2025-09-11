Ричмонд
«Меня это начинало раздражать». Соболенко — об опыте работы с психологом

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему решила прекратить сотрудничество со спортивным психологом.

Источник: Чемпионат.com

"Я работала со спортивным психологом четыре или пять лет. Мы занимались медитацией, делали многое в начале моей карьеры, но потом я поняла, что слишком сильно начинаю на неё полагаться. Я ожидала, что она будет решать мои проблемы, управлять моими эмоциями, и при этом я снова и снова повторяла одни и те же ошибки.

Меня это начинало раздражать, и в какой-то момент я решила: «Хорошо, я должна взять ответственность за свои действия на себя». Я перестала работать с психологом и именно тогда начала лучше узнавать себя, действительно понимать себя. Я стала гораздо лучше контролировать свои эмоции, и всё стало более сбалансированным, когда я взяла эту ответственность на себя", — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

