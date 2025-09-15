Хачанов сохранил 10-е место в рейтинге ATP

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов сохранил 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошлой неделе турниры ATP-тура не проводились по причине паузы на матчи группового этапа Кубка Дэвиса, в результате чего положение первых 48 теннисистов в рейтинге не претерпело изменений.
Россиянин Роман Сафиуллин поднялся на две строчки. В обновленном рейтинге 28-летний теннисист занимает 90-е место.
Рейтинг ATP, версия от 15 сентября:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11540 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10780;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5930;
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4830;
5 (5). Тейлор Фриц (США) — 4675;
6 (6). Бен Шелтон (США) — 4280;
7 (7). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3690;
8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3545;
9 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3505;
10 (10). Карен Хачанов (Россия) — 3280…
14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2610…
18 (18). Даниил Медведев (Россия) — 2370…
90 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 676.