Павлюченкова о досрочном завершении сезона: «Врачи говорили взять паузу с “Ролан Гаррос”. Все свои силы и здоровье отдала»

Источник: Спортс"

«Мне врачи говорили в целом паузу взять с “Ролан Гаррос”. То, что я сделала на траве в Истбурне и “Уимблдоне”, можно назвать чудом, там я уже болела и играла с температурой. На “Уимблдоне” я даже не тренировалась, после побед я не приезжала на корт. На тех турнирах я уже все свои силы и здоровье отдала», — сказала Павлюченкова в эфире «Больше! Лайв».