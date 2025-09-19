Алькарас — о Кубке Лэйвера: мне просто очень хочется выиграть со Зверевым в паре

«Я хочу снова сыграть с Сашей Зверевым. Мне просто очень хочется выиграть с ним в паре. Энергия, которую я получил, играя с Каспером [Руудом] в прошлом году, была сумасшедшей, мне просто нравится играть с ним», — приводит слова Алькараса официальный сайт Кубка Лэйвера.