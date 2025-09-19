Федерер высказался о возможности создания тура для ветеранов вместе с Надалем

Это звучит ужасно для нас — теннис ветеранов, понимаешь, но, может быть, мы можем создать тур, что-то вроде «Федаль тура» или чего-то подобного. Думаю, это было бы круто. И я думаю, что это на самом деле одна из причин, почему я участвую в Кубке Лэйвера, чтобы осветить прошлое, великих игроков прошлого. И, может быть, тур ветеранов… Он у нас был немного в теннисе. Думаю, он тогда назывался «Тур чемпионов». Он существовал. Я думаю, что есть большой интерес к тому, чтобы увидеть чемпионов прошлого. Так что я мог бы, может быть, рассмотреть это вместе с Рафой, конечно, — сказал Федерер в эфире CNBC.