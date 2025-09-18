Ричмонд
Андре Агасси: «Алькарас будто сочетает в себе Новака, Роджера и Рафу»

"Нет такого места в мире, куда бы он приехал, а публика была бы не на его стороне. И на это есть очевидные причины — он смесь последнего поколения, которое у нас было.

Источник: Спортс"

Я знаю, что Новак все еще играет, но Алькарас будто сочетает в себе Новака, Роджера и Рафу. Я учитываю то, насколько сильно может крутить мяч, то, что он играет в обороне как Новак и то, что у него есть то же тонкое чувство игры, что и у Федерера. Замечательно видеть все это на корте в игре одного человека".