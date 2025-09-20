PTPA включит турниры «Большого шлема» в число ответчиков в иске против ATP и WTA

Напомним, в марте ассоциация игроков PTPA подала в суд на руководящие теннисные органы, обвинив ATP, WTA, ITF и ITIA в сговоре с целью монополизации рынка и ограничения прав и доходов игроков. Через несколько недель после подачи первоначального иска игроки исключили из числа ответчиков ITF и ITIA.