PTPA включит турниры «Большого шлема» в число ответчиков в иске против ATP и WTA

В понедельник игроки планируют добавить четыре турнира «Большого шлема» в качестве ответчиков. Об этом говорится в письме, которое ATP и WTA направили в суд ранее на этой неделе.
В конце июня PTPA была близка к включению «Шлемов» в дело, но стороны согласовали 90-дневный срок для переговоров.
Профсоюз Джоковича подал в суд на туры за нарушения прав игроков и картельный сговор. В чем суть претензий?
«Мы указываем на незаконную систему, а исправлять — их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?