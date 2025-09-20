Ричмонд
PTPA включит турниры «Большого шлема» в число ответчиков в иске против ATP и WTA

Напомним, в марте ассоциация игроков PTPA подала в суд на руководящие теннисные органы, обвинив ATP, WTA, ITF и ITIA в сговоре с целью монополизации рынка и ограничения прав и доходов игроков. Через несколько недель после подачи первоначального иска игроки исключили из числа ответчиков ITF и ITIA.

Источник: Спортс"

В понедельник игроки планируют добавить четыре турнира «Большого шлема» в качестве ответчиков. Об этом говорится в письме, которое ATP и WTA направили в суд ранее на этой неделе.

В конце июня PTPA была близка к включению «Шлемов» в дело, но стороны согласовали 90-дневный срок для переговоров.

Профсоюз Джоковича подал в суд на туры за нарушения прав игроков и картельный сговор. В чем суть претензий?

«Мы указываем на незаконную систему, а исправлять — их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?