Александрова проиграла Швентек в финале турнира в Сеуле

Александрова проиграла Швентек в финале турнира WTA 500 в Сеуле.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила второй ракетке мира польке Иге Швёнтек в финале турнира категории WTA 500 в Сеуле, призовой фонд которого превышает 1 млн долларов.

Россиянка, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

Счет в личном противостоянии стал 6:2 в пользу Швентек. Представительница Польши впервые в своей карьере проиграла сет со счетом 1:6 в финале турнира WTA.

Польке 24 года. Она завоевала третий титул в сезоне и 25-й в карьере. Минувший финал стал для спортсменки 30-м на турнирах WTA.