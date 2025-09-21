Итальянские теннисистки снова выиграли Кубок Билли Джин Кинг

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Теннисистки сборной Италии обыграли команду США в финале командного турнира Кубок Билли Джин Кинг, который проходил в китайском Шэньчжэне.
Матч завершился со счетом 2−0. Итальянка Элизабетта Коччаретто победила американку Эмму Наварро со счетом 6:4, 6:4, а итальянка Жасмин Паолини нанесла поражение американке Джессике Пегуле со счетом 6:4, 6:2.
Сборная Италии в шестой раз в истории и второй год подряд стала победителем турнира, который до 2020 года назывался Кубок Федерации. Сборная США с 18 победами является рекордсменом турнира, в последний раз американки завоевали трофей в 2017 году.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, теннисистки из этих стран отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Билли Джин Кинг проходит под эгидой ITF.