Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даниил Медведев проиграл 196-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Ханчжоу

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай).

Источник: Чемпионат.com

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В матче ¼ финала он потерпел поражение от китайца У Ибина (196-й номер рейтинга) — 7:5, 6:7 (5:7), 4:6.

Во второй партии Медведев подавал на матч при счёте 5:4. Матчболов у россиянина не было.

Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. За это время Медведев выполнил 17 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Ибина один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале турнира в Ханчжоу У Ибин сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Далибор Сврчина (Чехия).

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше