Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снявшаяся с «тысячника» в Пекине Соболенко восстанавливается на пляжах Греции: фотодоказательства

Первая ракетка мира Арина Соболенко после триумфа на Открытом чемпионате США решила пропустить «тысячник» в Пекине и отправилась на заслуженный отдых в уже привычную для нее Грецию.

10

Похоже, теннисистка действительно нашла идеальный баланс между спортом и личной жизнью, что подтверждает её уверенное лидерство в мировом рейтинге с солидным отрывом в 2792 очка от второй ракетки Иги Швентек.

Смотрим в нашей галерее отпускные фото очаровательной теннисистки.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше