Снявшаяся с «тысячника» в Пекине Соболенко восстанавливается на пляжах Греции: фотодоказательства

Похоже, теннисистка действительно нашла идеальный баланс между спортом и личной жизнью, что подтверждает её уверенное лидерство в мировом рейтинге с солидным отрывом в 2792 очка от второй ракетки Иги Швентек.
Смотрим в нашей галерее отпускные фото очаровательной теннисистки.
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше