Бублик повторил достижение Джоковича и Алькараса по титулам за сезон на всех покрытиях

За последние восемь лет только Джоковичу, Алькарасу и Бублику удалось завоевать титулы на всех покрытиях в одном сезоне, сообщает ATP.
- Новак Джокович — 2019, 2021, 2022 годы.
- Карлос Алькарас — 2023, 2024, 2025 годы.
- Александр Бублик — 2025 год.
Сегодня, 23 сентября, Бублик выиграл хардовый турнир категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай), до этого Александру удалось добиться титулов и на грунте, и на траве.
- На траве (1): на турнире ATP-500 в Галле (Германия);
- На грунте (2): на турнире ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) и на турнире ATP-250 в Гштааде (Швейцария).
