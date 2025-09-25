Ричмонд
Саснович вышла в 1/32 финала турнира WTA-1000 в Пекине

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине с призовым фондом $8,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Белоруссии

Сегодня в первом раунде белоруска, занимающая 130-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке индонезийскую теннисистку Джанис Тьен, у которой 102-я позиция, — 6:7 (4:7), 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 2 ч 32 мин. В матче 1/32 финала соперницей белорусской теннисистки будет экс-первая ракетка планеты японка Наоми Осака (14). Александра Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, победив российскую теннисистку Татьяну Прозорову (185) — 6:4, 6:1 и представительницу США Варвару Лепченко (147) — 6:4, 6:1.

Соревнования в китайской столице завершатся 5 октября. Победительница заработает $1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. В прошлом году чемпионкой China Open стала американская теннисистка Кори Гауфф, обыгравшая в финале чешку Каролину Плишкову.