Саснович вышла в 1/32 финала турнира WTA-1000 в Пекине

Сегодня в первом раунде белоруска, занимающая 130-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке индонезийскую теннисистку Джанис Тьен, у которой 102-я позиция, — 6:7 (4:7), 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 2 ч 32 мин. В матче 1/32 финала соперницей белорусской теннисистки будет экс-первая ракетка планеты японка Наоми Осака (14). Александра Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, победив российскую теннисистку Татьяну Прозорову (185) — 6:4, 6:1 и представительницу США Варвару Лепченко (147) — 6:4, 6:1.