Теннисист Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине

Россиянин в двух сетах обыграл британца Кэмерона Норри.

Источник: AP 2024

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл британца Кэмерона Норри в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина. Медведев посеян под 8-м номером на турнире, Норри не имел номера посева. В следующем круге соперником Медведева станет представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина.

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Норри 29 лет, он располагается на 34-й позиции мирового рейтинга. В его активе 5 титулов ATP. Лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона (2022).

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет более $4 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

