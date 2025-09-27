Ричмонд
«Сводит с ума»: Медведев объяснил свое эмоциональное поведение на корте

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев, комментируя свое поведение на корте, заявил, что теннис может свести с ума.

В августе Медведев был оштрафован на 42,5 тысячи долларов за поведение в матче Открытого чемпионата США против француза Бенжамена Бонзи. Этот штраф стал для россиянина вторым в 2025 году. В январе Медведев был оштрафован на 76 тысяч долларов на Открытом чемпионате Австралии — по ходу встречи первого круга он сломал свою ракетку о сетку, а также одну из камер.

«Самое прекрасное и одновременно самое сложное в теннисе — это то, что иногда на корте можно вести себя немного безумно. Многие игроки-любители подходят ко мне во Франции или Монако и говорят: “Смотри, я такой же, как и ты. Я спокойный парень в жизни, но я играю в теннис и становлюсь сумасшедшим”. Теннис может свести с ума, он сводит меня с ума», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Теннисиста также спросили, могло ли рождение второй дочери повлиять на его форму. «У меня нет четкого ответа. Возможно, дело в рождении второй дочери. Возможно, в отношениях с Жилем (Серварой, бывшим тренером). Возможно, я стал немного старше и стал больше думать, чем в молодости. Я люблю своих двух дочерей, люблю свою жену. Для меня это не проблема. Если я буду играть в теннис хуже из-за рождения второй дочери, я буду счастлив, и мне все равно. Конечно, меня это беспокоит, но я ищу способ показать всем, что снова способен на великие дела», — отметил бывшая первая ракетка мира.

В пятницу Медведев обыграл 34-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри и вышел во второй раунд турнира категории ATP 500 в Пекине. В следующем круге его соперником станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (20).

Медведеву 29 лет, он является победителем US Open 2021 года, всего на его счету 20 титулов турниров ATP. В 2025 году Медведев лишь раз сумел преодолеть первый круг турнира Большого шлема — на Открытом чемпионате Австралии он проиграл во втором раунде американцу Лернеру Тьену. На данный момент спортсмен располагается на 18-м месте в рейтинге ATP. В сентябре Медведев завершил сотрудничество с тренером Жилем Серварой, в тренерский штаб россиянина вошли швед Томас Юханссон и австралиец Роган Гёцке.

