«Сводит с ума»: Медведев объяснил свое эмоциональное поведение на корте

Теннисиста также спросили, могло ли рождение второй дочери повлиять на его форму. «У меня нет четкого ответа. Возможно, дело в рождении второй дочери. Возможно, в отношениях с Жилем (Серварой, бывшим тренером). Возможно, я стал немного старше и стал больше думать, чем в молодости. Я люблю своих двух дочерей, люблю свою жену. Для меня это не проблема. Если я буду играть в теннис хуже из-за рождения второй дочери, я буду счастлив, и мне все равно. Конечно, меня это беспокоит, но я ищу способ показать всем, что снова способен на великие дела», — отметил бывшая первая ракетка мира.