«Я показал теннис исключительного уровня». Медведев выходит из кризиса и готов брать Пекин

— Пока определённо нет ясности. Однако я пытаюсь. Ясности пока нет. Потребуется время. Потребуется определённая самоотдача, которой, возможно, мне не хватило. Я имею в виду, что всегда чувствую самоотверженность со своей стороны, но, возможно, можно проявить её по-другому, чего в этом году не было. У меня была самоотдача, всегда была. Однако, вероятно, я не вкладывал её в то, что нужно. Возможно, мне нужно было сменить направление и проявить эту самоотдачу. Именно к этому я и стремлюсь сейчас, шаг за шагом. Эта неделя тренировок в Монако без турнира, стресса и тому подобного меня действительно убедила в том, что я справлюсь. Я показал теннис исключительного уровня, просто выше крыши. Так что это во мне есть. Мне просто нужно найти способ вернуться к этому на корте, а именно на турнирах.