Синнер первым установил рекорд ATP среди игроков до 25 лет после достижения Федерера

Во вторник, 30 сентября, Синнер стал победителем полуфинального матча открытого чемпионата Китая по теннису. Он одолел австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 4:6, 6:2. В финале турнира в Пекине он встретится с американцем Лёнером Тьеном, в полуфинальном матче с которым снялся россиянин Даниил Медведев.