«Кто ты такой, чтобы решать за меня?» Разбор скандала в матче Даниила Медведева в Пекине

Странное решение судьи. Потому что, если переводить дословно, это звучит как «правило лучшего усилия». То есть ты должен прикладывать своё лучшее усилие, когда [находишься] на корте. Я прикладывал максимально лучшее. Не мог ходить, поэтому мне было тяжело сдвигаться с места. Тогда поменяйте название правила. Как ему и сказал на корте — прикладывал свои лучшие усилия. Не знаю, на US Open было то же самое: не очень себя вёл весь матч, но там и так был матчбол. А какие-то решения против меня — зачем? Если бы он дал [Бенжамену] Бонзи пробить ещё раз со второй подачи, я бы, скорее всего, ошибся и матча бы не было дальше. И тут то же самое: зачем этим заниматься, не знаю", — приводит слова Медведева Sports.ru.