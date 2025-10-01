Алькарас о календаре: «Я буду рассматривать вариант пропуска некоторых обязательных турниров, чтобы чувствовать себя лучше физически и ментально»

Честно говоря, в будущем мне придется задуматься о том, чтобы пропускать обязательные турниры просто для того, чтобы поддерживать хорошую форму. Но очевидно, что речь не только о физическом состоянии. Думаю, что в психологическом плане тоже очень тяжело играть столько обязательных турниров подряд или играть столько турниров, не отдыхая ментально ни дня. Я буду рассматривать вариант пропуска некоторых обязательных турниров, чтобы чувствовать себя ментально лучше. Я согласен с Игой [Швентек] и думаю, что многие игроки будут поступать так же", — поделился испанец на пресс-конференции.