Алькарас о календаре: «Я буду рассматривать вариант пропуска некоторых обязательных турниров, чтобы чувствовать себя лучше физически и ментально»

Сегодня испанец взял титул ATP 500 в Токио, а после объявил, что не сыграет на «Мастерсе» в Шанхае. Первая ракетка мира пропустит третий «Мастерс» в сезоне.

«Я считаю, что расписание очень плотное. Им надо что-то с ним сделать. Я думаю, что у нас слишком много обязательных турниров, слишком много турниров идут подряд. Они вводят правила, по которым мы обязаны играть “Мастерсы”, “пятисотники”, и так далее. Существует слишком много правил, из-за которых у нас нет выбора играть или нет.

Честно говоря, в будущем мне придется задуматься о том, чтобы пропускать обязательные турниры просто для того, чтобы поддерживать хорошую форму. Но очевидно, что речь не только о физическом состоянии. Думаю, что в психологическом плане тоже очень тяжело играть столько обязательных турниров подряд или играть столько турниров, не отдыхая ментально ни дня. Я буду рассматривать вариант пропуска некоторых обязательных турниров, чтобы чувствовать себя ментально лучше. Я согласен с Игой [Швентек] и думаю, что многие игроки будут поступать так же", — поделился испанец на пресс-конференции.