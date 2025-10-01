Синнер о календаре: «Мастерсы» — почти двухнедельные события. В какой-то момент приходится пропускать турниры"

— Конечно, многое зависит от результатов. Если ты каждый раз доходишь до финала, как делает Карлос [Алькарас] в этом сезоне… Турниры становятся длиннее. «Мастерсы» — это уже почти двухнедельные события. В какой-то момент приходится пропускать турниры.
В прошлом году я пропустил несколько, потому что я посчитал это важным для здоровья. В этом году я не играл в Торонто. Иногда приходится пропускать турниры. Несмотря на то, что они обязательные, выбирать все равно можно.
— Вы пропустили несколько месяцев в начале года. Насколько это помогло вам к этому этапу сезона? Чувствуете себя свежее?
— В прошлом году мы очень хорошо распределили нагрузку. Я отлично сыграл в конце сезона, потому что заранее принял решения и пропустил несколько турниров.
Я не говорю, что это было правильное или неправильное решение. В 23−24 года еще трудно полностью понимать свое тело. Именно поэтому важно иметь рядом правильных людей, которые помогают делать выбор.
Когда пропускаешь три месяца… если травмирован, проще это принять. В этом году было немного иначе, было непросто. Но я использовал это время, чтобы над собой поработать. Мы много тренировались, физически я становлюсь чуть сильнее с каждой неделей.
Так что в прошлом году я был свеж к концу сезона благодаря принятым решениям. Вот и все, — сказал Синнер на пресс-конференции.