Теннисист Медведев рассказал о проблемах со здоровьем

«Я недостаточно готов, чтобы выигрывать на данный момент. И то, что произошло с Тьеном, — это был очень физический матч, было влажно, ему тоже было очень тяжело. И я думаю, что в финале, скорее всего, он физически себя не очень чувствовал. И то, что произошло — и что-то зависящее и от меня, и что-то не зависящее от меня, — показало мне: “Сегодня ты опять не выиграешь”. Меня там свело сильно. Когда я на матч подавал при 5:3, надо было собрать последние силы, а их уже почти не было. И при 5:4, в тот первый розыгрыш меня вообще всего скрутило. Ну, в принципе, я уже к этому отношусь реально с улыбкой. И я считаю, что только так это и можно пройти. Ну, вот такой год тяжелый. При этом все равно были и хорошие моменты, и нужно попробовать завершить его на хорошей ноте и начать все заново», — заявил Медведев в интервью на YouTube-канале «Больше».