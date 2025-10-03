Теннисист Медведев рассказал о проблемах со здоровьем

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что уже начал с улыбкой относиться к возникающим у него проблемам и хочет попробовать завершить год на хорошей ноте.
На минувшей неделе Медведев дошел до полуфинала турнира в Пекине, где сыграл с американцем Лернером Тьеном. По ходу третьего сета россиянин начал прихрамывать и был вынужден сняться при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу американца. Во втором сете Медведев подавал на матч при счете 5:3, после чего не смог взять ни одного гейма.
«Я недостаточно готов, чтобы выигрывать на данный момент. И то, что произошло с Тьеном, — это был очень физический матч, было влажно, ему тоже было очень тяжело. И я думаю, что в финале, скорее всего, он физически себя не очень чувствовал. И то, что произошло — и что-то зависящее и от меня, и что-то не зависящее от меня, — показало мне: “Сегодня ты опять не выиграешь”. Меня там свело сильно. Когда я на матч подавал при 5:3, надо было собрать последние силы, а их уже почти не было. И при 5:4, в тот первый розыгрыш меня вообще всего скрутило. Ну, в принципе, я уже к этому отношусь реально с улыбкой. И я считаю, что только так это и можно пройти. Ну, вот такой год тяжелый. При этом все равно были и хорошие моменты, и нужно попробовать завершить его на хорошей ноте и начать все заново», — заявил Медведев в интервью на YouTube-канале «Больше».
По ходу третьего сета арбитр Адель Нур предупредил Медведева за «недостаточные усилия». Штраф за подобное нарушение может составить до 40 тысяч долларов. Позже Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) признала решение судьи на вышке ошибкой.
«Я боюсь представить, сколько я штрафов за свою карьеру заплатил. Вот это как раз-таки прекрасно доказывает, что в каком-то смысле ты играешь не ради денег. Потому что если бы я играл только ради денег, то никогда бы вообще ничего не выкидывал на корте. Но это эмоция, это жизнь, это спорт. И, соответственно, если мне покажут все мои штрафы за мою карьеру, я, наверное, начну плакать», — добавил теннисист.