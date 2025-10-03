Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл хорвата Марина Чилича в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9,2 млн долларов.
Посеянный под четвертым номером Джокович одержал победу со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты.
В день встречи Джоковичу и Чиличу в совокупности исполнилось 75 лет 139 дней — их матч стал самым возрастным в истории основной сетки «Мастерсов» с момента появления формата в 1990 году.
В третьем круге соперником Джоковича станет немец Янник Ханфман.