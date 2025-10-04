Рублев уступил 173-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Шанхае

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вторая ракетка России Андрей Рублев не сумел выйти в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9,2 млн долларов.
В матче второго круга посеянный под 13-м номером Рублев уступил японцу Есихито Нисиоке со счетом 6:2, 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут.
Серия поражений Рублева, начавшаяся в четвертом круге Открытого чемпионата США, достигла четырех матчей.
Нисиока занимает 173-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в матче третьего круга его соперником станет испанец Хауме Муньяр.
Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.Читать дальше