Рублев стал третьим по количеству бонусов на «Мастерсах» в 2024 году

Рублев стал третьим по бонусам на «Мастерсах» в 2024 году, обойдя Алькараса.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев занял третье место по количеству заработанных на турнирах серии «Мастерс» дополнительных призовых в 2024 году, сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Выплаты из фонда в размере 18,3 млн долларов — в 2,7 раза больше, чем в 2023 году, — получат все 186 теннисистов, принявшие участие как минимум в одном «тысячнике». Каждому игроку будет выплачена сумма из расчета заработанных на «Мастерсах» рейтинговых очков.

Лидерами рейтинга стали итальянец Янник Синнер (1,3 млн долларов) и немец Александр Зверев (1,2 млн). Рублев (698 тыс) занял третье место, опередив шестикратного победителя турниров Большого шлема испанца Карлоса Алькараса (600 тыс). Еще один россиянин, Даниил Медведев (589 тыс), замкнул топ-5.

Также ATP по формуле 50/50 распределит прибыль с турниров между 30 игроками, показавшими лучшие результаты на «Мастерсах» и итоговом турнире в Турине, и организаторами соревнований. Размер данного бонусного пула в 2024 году составил 20,5 млн долларов. По выплатам Рублев (1,46 млн) вновь занял третье место вслед за Синнером (2,49 млн) и Зверевым (2,52 млн). Медведев стал пятым (909 тыс).

Нынешняя первая ракетка России Карен Хачанов заработал 358 тыс долларов за результаты на «Мастерсах» и получит 372 тыс долларов из второго пула.

