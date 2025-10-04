Синнер вышел в третий раунд «Мастерса» в Шанхае

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл немца Даниэля Альтмайера в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9,2 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой Синнера (второй номер посева) со счетом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут.
Синнер начал выступление на турнире со второго раунда. В следующем круге итальянец, являющийся действующим победителем шанхайского «Мастерса», сыграет с нидерландцем Таллоном Грикспором (27).
