Синнер вышел в третий раунд «Мастерса» в Шанхае

Вторая ракетка мира Синнер вышел в третий раунд «Мастерса» в Шанхае.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл немца Даниэля Альтмайера в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9,2 миллиона долларов.

Встреча завершилась победой Синнера (второй номер посева) со счетом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут.

Синнер начал выступление на турнире со второго раунда. В следующем круге итальянец, являющийся действующим победителем шанхайского «Мастерса», сыграет с нидерландцем Таллоном Грикспором (27).

