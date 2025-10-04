Теннисистка Носкова впервые вышла в финал турнира категории WTA 1000

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Чешская теннисистка Линда Носкова обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Пекине, призовой фонд которого составляет почти 9 миллионов долларов.
Встреча завершилась победой посеянной под 26-м номером Носковой со счетом 6:3, 1:6, 7:6 (8:6). Пегула была посеяна под пятым номером. Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут.
Носковой 20 лет. Она впервые в карьере сыграет в финале турнира категории WTA 1000. Всего для чешки это будет пятый финал на соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Свой единственный титул спортсменка завоевала в августе 2024 года на соревнованиях в мексиканском Монтеррее.
Соперницей Носковой по финалу станет американка Аманда Анисимова.