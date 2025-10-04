Ричмонд
Теннисист Хачанов не сумел выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Россиянин проиграл китайцу Шан Цзюньчэну.

Источник: Reuters

ШАНХАЙ, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл китайцу Шан Цзюньчэну во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Шан Цзюньчэна, посеянного под 9-м номером. Шан Цзюньчэн выступает без номера посева. В следующем круге соперником китайца станет представитель Португалии Нуну Боржеш.

Хачанову 29 лет, он занимает 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Шан Цзюньчэну 20 лет, он располагается на 237-й строчке мирового рейтинга. Китаец не имеет в активе титулов ATP.

Соревнование в Шанхае относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составил почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии «хард» и завершится 12 октября. Его действующим победителем является итальянец Янник Синнер.

