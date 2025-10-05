Ричмонд
Синнер не смог завершить матч третьего круга «Мастерса» в Шанхае

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер не смог завершить матч третьего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9,2 миллиона долларов.

Источник: Reuters

Вторая ракетка мира отказался от продолжения борьбы в третьем сете матча против нидерландца Таллона Грикспора при счете 7:6 (7:3), 5:7, 2:3. Грикспор занимает 31-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В четвертом круге Грикспор сыграет с представителем Монако Валентеном Вашеро (204). Синнер выиграл турнир в Шанхае в 2024 году.

