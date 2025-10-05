Синнер не смог завершить матч третьего круга «Мастерса» в Шанхае

Вторая ракетка мира отказался от продолжения борьбы в третьем сете матча против нидерландца Таллона Грикспора при счете 7:6 (7:3), 5:7, 2:3. Грикспор занимает 31-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В четвертом круге Грикспор сыграет с представителем Монако Валентеном Вашеро (204). Синнер выиграл турнир в Шанхае в 2024 году.
