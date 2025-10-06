Касаткина рассказала о причине досрочного завершения сезона

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая спортивное гражданство с российского на австралийское, объявила в соцсети X о досрочном завершении сезона из-за эмоционального выгорания.
«График слишком напряженный. Ментально и эмоционально я на пределе, и, к сожалению, я такая не одна. К этому добавляется стресс, связанный со сменой моего гражданства и невозможностью видеться с родителями (мы с отцом не виделись уже четыре года), а также затяжная борьба за возможность полноценно представлять Австралию на турнирах. Это слишком много. Есть предел тому, сколько можно выдержать, когда ты просто одна женщина, соревнующаяся с сильнейшими спортсменками мира», — написала Касаткина.
«Пора, наконец, послушать саму себя — разум, сердце и тело. Так что я вступаю в клуб тех, кто досрочно завершил сезон-2025. Я буду в порядке и с нетерпением жду встречи со всеми вами в 2026 году, когда наберусь сил и приготовлюсь рвать и метать!» — добавила 28-летняя теннисистка.
Касаткина занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В марте она объявила, что получила постоянный вид на жительство в Австралии и сменила спортивное гражданство на австралийское.