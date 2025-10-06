Касаткина рассказала о причине досрочного завершения сезона

«График слишком напряженный. Ментально и эмоционально я на пределе, и, к сожалению, я такая не одна. К этому добавляется стресс, связанный со сменой моего гражданства и невозможностью видеться с родителями (мы с отцом не виделись уже четыре года), а также затяжная борьба за возможность полноценно представлять Австралию на турнирах. Это слишком много. Есть предел тому, сколько можно выдержать, когда ты просто одна женщина, соревнующаяся с сильнейшими спортсменками мира», — написала Касаткина.