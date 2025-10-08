Ричмонд
Медведев отреагировал на приглашение Слуцкого посетить базу «Шанхай Шэньхуа»

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над американцем Лернером Тьеном в ⅛ финала «Мастерса» в Шанхае в интервью «Больше!» отреагировал на приглашение футбольного тренера Леонида Слуцкого восстановиться на базе клуба «Шанхай Шэньхуа».

Источник: Соцсети

Слуцкий, который работает в Китае, сегодня посетил матч Медведева.

— За тобой наблюдал Леонид Викторович Слуцкий. Он тебя зовет на базу, сказал так: «Я его восстановлю за один день». Воспользуешься приглашением?

— Посмотрим, с командой обсудим, я ему напишу. Он мне сказал после матча. Слышу кто-то по-русски орет: «Даня! Даня!». Думаю: «Ладно, распишусь». О, Леонид Викторович — ничего себе!. Мы с ним руки пожали, а охранник ему руку откинул, он же не знает кто это.

Посмотрим, как я себя буду чувствовать, во сколько лягу, от этого все зависит. В теннис поиграть тоже завтра хочется. А если ты играешь в теннис — где их база, далеко или нет? Посмотрим, но может воспользуюсь.

