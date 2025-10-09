Джокович вышел в полуфинал теннисного «Мастерса» в Шанхае

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9,2 миллиона долларов.
В четвертьфинале четвертый сеяный Джокович обыграл бельгийца Зизу Бергса, занимающего 44-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), со счетом 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут.
В полуфинале 38-летний Джокович сыграет с 204-й ракеткой мира монегаском Валентином Вашеро.
Серб стал самым возрастным победителем четвертьфинального матча на турнирах серии «Мастерс».