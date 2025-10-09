Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович вышел в полуфинал теннисного «Мастерса» в Шанхае

Джокович стал самым возрастным победителем четвертьфинала теннисного «Мастерса».

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9,2 миллиона долларов.

В четвертьфинале четвертый сеяный Джокович обыграл бельгийца Зизу Бергса, занимающего 44-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), со счетом 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут.

В полуфинале 38-летний Джокович сыграет с 204-й ракеткой мира монегаском Валентином Вашеро.

Серб стал самым возрастным победителем четвертьфинального матча на турнирах серии «Мастерс».