Андреева проиграла немке Зигемунд во второй раз на одном турнире

Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили в двух сетах немке Зигеменд и венгерке Штоллар. Зигемунд выбила Андрееву и в одиночном разряде турнира.

Источник: РБК Спорт

Серебряные медалистки Олимпиады в Париже в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Ухане (Китай).

Россиянки уступили Лауре Зигемунд и Фанни Штоллар (Германия / Венгрия) со счетом 4:6, 4:6.

Зигемунд 7 октября выбила Андрееву в матче второго круга одиночного разряда.

Шнайдер также неудачно стартовала в Ухане, уступив чешке Катерине Синяковой.

Андреева и Шнайдер ранее гарантировали себе участие в парном разряде Итогового турнира WTA, который пройдет в начале ноября в Эр-Рияде.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
