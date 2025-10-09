Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская теннисистка впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга WTA

Екатерина Александрова после турнира в Ухане присоединится к Мирре Андреевой в топ-10 рейтинга WTA.

Источник: Getty Images

Вторая ракетка России Екатерина Александрова впервые в карьере попадет в первую десятку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после турнира в китайском Ухане.

В Ухане Александрова дошла до ⅛ финала, где уступила американке Джессике Пегуле. В новой версии рейтинга Александрова займет десятое место.

В первую десятку WTA входит одна россиянка — Мирра Андреева, которая в Ухане выступила неудачно и в live-версии рейтинга уступила пятую строчку Пегуле.

В предыдущий раз сразу две россиянки входили в топ-10 в январе 2023-го — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Касаткина весной 2025-го перешла под флаг Австралии, а Кудерметова сейчас занимает в рейтинге 29-е место.

Александровой 30 лет, за карьеру она выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше