Собкин о том, что корты замедляют якобы ради Синнера и Алькараса: «Аналогичные вещи происходили в период доминирования Федерера»

По словам 20-кратного чемпиона «Больших шлемов», сейчас организаторы замедляют корты, чтобы Янник Синнер и Карлос Алькарас чаще играли в финалах.

Источник: Спортс"

«Определенные манипуляции с покрытиями со стороны турниров имели место всегда. Скажем, в свое время этим отличались организаторы “Мастерса” в Париже, которые убыстряли или замедляли корты в зависимости от того, кто из французских игроков имел наилучшие шансы на успешное выступление.

Аналогичные вещи происходили в период доминирования Роджера Федерера, которого тоже хотели видеть в финалах как можно чаще. Поэтому в том, что происходит сейчас, нет никакого криминала. Да и вообще нельзя сказать, что усредненные варианты покрытий хорошо подходят только Алькарасу и Синнеру. На них могут хорошо выступать все игроки универсального стиля«, — цитирует Собкина “Коммерсантъ”.

