Собкин о том, что корты замедляют якобы ради Синнера и Алькараса: «Аналогичные вещи происходили в период доминирования Федерера»

Аналогичные вещи происходили в период доминирования Роджера Федерера, которого тоже хотели видеть в финалах как можно чаще. Поэтому в том, что происходит сейчас, нет никакого криминала. Да и вообще нельзя сказать, что усредненные варианты покрытий хорошо подходят только Алькарасу и Синнеру. На них могут хорошо выступать все игроки универсального стиля«, — цитирует Собкина “Коммерсантъ”.