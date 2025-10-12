Федерер назвал российского футболиста, которого знает: «Он до сих пор играет?»

— Не знаю, в курсе вы, но я работал с одним швейцарским футболистом. Стивен Цубер, знаете его? — спросил Слуцкий.
— Да, знаю. Он сейчас снова играет в Швейцарии.
— Мы работали в ЦСКА, когда я руководил командой. Вы следите за футболом?
— Да, я болею за «Базель».
— Тогда вы должны помнить Федора Чалова. Российский футболист, который играл за «Базель».
— Это давно было?
— Три-четыре года назад.
— Нет, не помню.
— А кого из российских игроков знаете? Может, Аршавина?
— Да, вот его помню! Он до сих пор играет?
— Нет, конечно, он 1981 года рождения. Он старше вас.
— Я тоже 81-го, — ответил Федерер.