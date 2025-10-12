Ричмонд
Федерер назвал российского футболиста, которого знает: «Он до сих пор играет?»

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер в разговоре с российским тренером Леонидом Слуцким на турнире в Шанхае рассказал, что помнит, как играл экс-футболист сборной России Андрей Аршавин.

Источник: Getty Images

— Не знаю, в курсе вы, но я работал с одним швейцарским футболистом. Стивен Цубер, знаете его? — спросил Слуцкий.

— Да, знаю. Он сейчас снова играет в Швейцарии.

— Мы работали в ЦСКА, когда я руководил командой. Вы следите за футболом?

— Да, я болею за «Базель».

— Тогда вы должны помнить Федора Чалова. Российский футболист, который играл за «Базель».

— Это давно было?

— Три-четыре года назад.

— Нет, не помню.

— А кого из российских игроков знаете? Может, Аршавина?

— Да, вот его помню! Он до сих пор играет?

— Нет, конечно, он 1981 года рождения. Он старше вас.

— Я тоже 81-го, — ответил Федерер.